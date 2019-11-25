قارب عمره المائة.. أكبر صقار سعودي يشارك بمهرجان الملك عبدالعزيز بالرياض

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بادر صقار مُسن تجاوز عمره الـ98 عاما بالتسجيل في النسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بالرياض؛ لولعه الشديد بتربية الصقور والعناية بها.

وزار المواطن تركي بن غلاب الذيابي، الذي كان من الموظفين في قصر الملك عبدالعزيز رحمه الله، مقر المعرض رفقة ابنه.

والصقار الذيابي بدأ الاهتمام بالصقور منذ أن كان عمره 19 عاماً، ولم يثنِه التقدم في العمر عن الاستمرار في حب الصقور والاعتناء بها، فجاء ليشارك في المهرجان..، ليكون بذلك أكبر الصقارين المشاركين عمراً.