مسابقة الفاروق في #موسم_الرياض

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. لا تفوت حضور الحفل الختامي لمسابقة الفاروق يوم 25 نوفمبر ????

‏والمشاركة بتكريم وتشجيع الفائزين .. ومشاهدة مجموعة من العروض الجميلة، مثل عروض الشخصيات التاريخية والخيل، وأركان عروض الأطفال ❤

‏سجّل للحضور من خلال الرابط https://www.riyadhseason.sa/ar/event/Al_Farooq_Competition





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