︎ :
.
فاجأ الإعلامي وليد الفراج ، ضيوفه في البرنامج باستخدام مكبر صوت للتعبير عن فرحته بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا .
وقال الفراج : ” من ساعات أتكلم وصوتي راح من هذا الإنجاز الكبير، حتى ما أدري صوتي واصل للناس كلها ” .
وقام الفراج بإخراج ميكروفون كان بجانبه وأخذ يكرر : ” تدري أنا أحاول أصحي الناس .. ياشباب ترا الهلال فاز بالآسيوية .. الآسيوية صعبة قوية” .
وأثار تصرف الفراج ضحك ضيوف البرنامج ، وأنهى الفراج كلامه مباركاً للهلال على الفوز .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد ..وليد الفراج بالميكروفون من داخل الأستوديو :الآسيوية صعبة قوية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.