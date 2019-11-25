شاهد ..وليد الفراج بالميكروفون من داخل الأستوديو :الآسيوية صعبة قوية!

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فاجأ الإعلامي وليد الفراج ، ضيوفه في البرنامج باستخدام مكبر صوت للتعبير عن فرحته بفوز الهلال بدوري أبطال آسيا .

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وقال الفراج : ” من ساعات أتكلم وصوتي راح من هذا الإنجاز الكبير، حتى ما أدري صوتي واصل للناس كلها ” .

وقام الفراج بإخراج ميكروفون كان بجانبه وأخذ يكرر : ” تدري أنا أحاول أصحي الناس .. ياشباب ترا الهلال فاز بالآسيوية .. الآسيوية صعبة قوية” .

وأثار تصرف الفراج ضحك ضيوف البرنامج ، وأنهى الفراج كلامه مباركاً للهلال على الفوز .