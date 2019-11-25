أمير جازان يقدم واجب العزاء في وفاة البروفسور أبو القاسم

قدّم أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي البروفسور خالد بن محمد راجح أبو القاسم عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة جازان، الذي توفي بعد صراع مع المرض.

وقد أعرب أمير المنطقة، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي وأسرة الفقيد أبو القاسم، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، فيما أشاد أمير المنطقة بما قدّمه الفقيد من جهود في مجال الحديث والسنة وعلومها لخدمة دينه ووطنه .

وقدَّم أمير جازان تعازيه ومواساته إلى المواطن محمد بن هادي حكمي، في وفاة ثلاثة من أبنائه؛ إثر حادث مروري أليم بإسكان «الخارش» بصامطة، داعيًا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم الأسرة وذوي المتوفين الصبر والسلوان .

من جانبهم، عبر ذوو الفقيد البروفسور أبو القاسم والمواطن الحكمي، عن شكرهم لأمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، سائلين الله عز وجل أن يديم على سموه الصحة والعافية، وألا يريه مكروهًا في عزيز لديه.