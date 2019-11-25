السعودية | بعد 5 أيام من طرح «أرامكو» .. المتحصل من الأفراد يفوق طروحات 4 أعوام مجتمعة

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بلغ عدد الأفراد المكتتبين في أول خمسة أيام من طرح أسهم شركة “أرامكو” للاكتتاب نحو 1.82 مليون مكتتب، بعدد 456.08 مليون سهم قيمتها 14.6 مليار ريال، بذلك تبلغ نسبة التغطية للأفراد نحو 46 في المائة من عدد الأسهم المطروحة لهم البالغة مليار سهم.

بحسب “الاقتصادية” فإن قيمة الأموال المحصلة من قبل الأفراد في أول خمسة أيام للطرح، فاقت قيمة الأموال المحصلة لطروحات واكتتابات آخر أربعة أعوام “2018 و2017 و2016 و2015”.

وبلغت قيمة الأموال المجمعة لطروحات واكتتابات الأعوام الأربعة السابقة نحو 9.80 مليار ريال، موزعة كالتالي: نحو 280 مليون ريال لعام 2018، و120 مليون ريال لعام 2017، و2700 مليون ريال في 2016، و6700 مليون ريال لعام 2015، و317800 مليون ريال لعام 2014.

أما عدد الأفراد المكتتبين في أول خمسة أيام، فجاء الأعلى منذ عام 2015 أي في آخر ثلاثة أعوام، إذ بلغ عدد الأفراد المكتتبين في طروحات 2018 نحو 0.10 مليون فرد، وعام 2017 نحو 0.05 مليون فرد، وعام 2016 نحو 1.5 مليون فرد.

بذلك فاق طرح الأيام الخمسة البالغ 1.82 مليون فرد، عدد الأفراد المكتتبين في آخر ثلاثة أعوام مجتمعة البالغ عددهم 1.65 مليون فرد.