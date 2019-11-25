السعودية | 50000 بريطاني وصيني اختاروا السعودية لعطلاتهم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:12 صباحًا, 25 نوفمبر 2019 م الم ناطق - الرياض نقلت «بلومبيرغ» عن رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب قوله، في مقابلة بالرياض، إن نحو 50 ألف سائح، غالبيتهم بريطانيون وصينيون، اختاروا تمضية عطلاتهم في السعودية منذ إتاحة المملكة التأشيرة السياحية في سبتمبر 2019. وذكر أن 140 ألف سائح طلبوا الحصول على التأشيرة السياحية.

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