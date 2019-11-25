السعودية | “ھيئة الأوقاف” تبدأ زيارات ولقاءات الكيانات الوقفية لبحث تطويرها

المناطق - الرياض

بدأت الھيئة العامة للأوقاف برنامج زيارة الكيانات الوقفية في المملكة، التي تھدف من خلالھا إلى التعرّف على واقع الأوقاف وتشخيص أوضاعھا الحالية لعقد سلسلة من اللقاءات مع منسوبي الأوقاف للتعريف بإستراتيجية الھيئة والتعرف على الاحتياجات.

وتعدّ ھذه الزيارات جزءاً رئيساً من دور الھيئة العامة للأوقاف تجاه ھذه الكيانات كونھا أداة نوعية يتم من خلالھا الاتصال الفعّال مع القطاع لتحقيق أھدافه وتطويره وتنميته، حيث تمكّن ھذه

اللقاءات الھيئة من التعرف على الكيانات الوقفية واحتياجاتھا واللقاء بالقائمين عليھا، لرفع جودة أدائھا وتعزيز العمل المؤسسي فيھا.

كما تُعدّ ھذه الزيارات أحد البرامج التي سيكون لھا أثرھا الفاعل في إحداث نقلة نوعية في تطوير القطاع الوقفي، بحيث يتم التعرف على نقاط القوة والتميز في الكيانات الوقفية لتعزيزھا وتعميمھا على بقية الجھات للنھوض بھا، ومعرفة التحديات التي تواجه كل وقف للمساعدة في معالجتھا، وجمع المعلومات التي من شأنھا صياغة مشاريع تعاونية بنّاءة.

يُشار إلى أن ھذه اللقاءات ستتم على الكيانات الوقفية في مناطق المملكة التي تقع تحت إشراف الھيئة، حيث سيتم الاطلاع على عمليات وأنشطة الوقف، إضافة إلى الوقوف على حوكمة الوقف والھيكل التنظيمي وأدوار ومسؤوليات مجلس النظارة والإدارة العليا للوقف ومعرفة أبرز الإنجازات، مع استعراض التوقعات للأداء المستقبلي؛ وذلك من أجل الوصول لقطاع فاعل ومنظم

يلبي احتياجات المجتمع وأولوياته التنموية، ويسھم في دعم وتطوير مختلف المجالات التنموية وتحقيق أثر مستدام وفق رؤية استشرافية طموحة.

مما يذكر أن الھيئة حددت عبر إستراتيجيتھا عدة مبادرات تحقق من خلالھا النھضة التنموية المرجوة من القطاع الوقفي، وذلك انطلاق من رسالتھا الھادفة إلى أن تكون الداعم الرئيس

للنھوض بقطاع الأوقاف في المملكة، وتحقيق لركائزھا المتمثلة بتطوير البيئة التنظيمية للقطاع الوقفي، وجعل الأوقاف ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينه من تحقيق

مستھدفات رؤية المملكة 2030 ، ورفع كفاءة المنظمات لتحقيق أثر أعمق، وذلك من خلال بناء حوكمة شاملة تحقق الأھداف الإستراتيجية للكيانات الوقفية، بالتعاون مع الجھات ذات العلاقة

المختلفة لتذليل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الوقفي وزيادة إسهاماته في المجالات التنموية.