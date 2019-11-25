شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مكة والرياض.. «الشرقية» ثالثا في دعاوى النفقة بالمحاكم والان نبدء بالتفاصيل

كشف مركز العمليات العدلي في وزارة العدل، عن تسجيل 3690 دعوى نفقة في المحاكم خلال العام الجاري.

» مكة تتصدر

وأوضحت الوزارة، أن عدد الجلسات التي عقدت لتلك القضايا بلغ 5689 جلسة، مشيرة إلى أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوماً. وبحسب الوزارة تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ 1123 قضية و1749 جلسة، تلتها الرياض بـ 953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ 431 قضية و547 جلسة.

قفزات إصلاحية

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وشهد المرفق العدلي قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د.وليد الصمعاني؛ التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

» آليات حازمة

وكان وزير العدل قد وجه المحاكم في تعميم له بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.

وحددت الوزارة ضمن لوائحها التنفيذية آليات حازمة للحد من حالات المماطلة أو الامتناع عن تنفيذ الأحكام الصادرة عن محاكمها، لاسيما ما يتعلق منها بالنفقة.