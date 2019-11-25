شكرا لقرائتكم خبر عن 22 محاضرة وورشة في مؤتمر الخليج لطب الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أكد المدير العام لمركز الأمير فيصل بن فهد للمؤتمرات والمدير التنفيذي لمؤتمر الخليج الدولي لطب الأطفال حسين شرف، أن مؤتمر الخليج الدولي الأول لطب الأطفال سينعقد اليوم وغدا وسيحمل عنوان «الصحة النمائية والسلوكية للأطفال» في مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات بسيهات.

وقال شرف: سوف تحتوي الفعالية على 10 محاضرات وسيكون محاضروها من المنطقة الشرقية وكذلك من جدة والرياض والمدينة المنورة ومن دول الخليج العربي، كما تحتوي على 12 ورشة عمل ستهتم بنطاق عنوان المؤتمر ومعرض مصاحب للمؤتمر.

ولفت شرف إلى أن المؤتمرات الصحية تكون حكرا على الأطباء أما هذا المؤتمر فسيكون موجها إلى 3 فئات أولا الكادر الصحي والأطباء، وثانيا للأكاديميين والمعلمين، وثالثا إلى المجتمع والأسرة ككل.