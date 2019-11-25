شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «أنصت لقلبك» بجامعي الخبر والان نبدء بالتفاصيل

دشن عميد كلية الطب بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. علي السلطان ومدير مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر التابع للجامعة د. محمد الشهراني الحملة التوعوية «أنصت لقلبك»، من تنظيم وحدة جراحة القلب بقسم الجراحة بالمستشفى الجامعي في الخبر، وذلك بالتعاون مع كلية الطب، والتي انطلق أول أيامها يوم الخميس الماضي برعاية من مدير الجامعة د. عبدالله الربيش واستمرت لمدة يومين، بحضور عميدة عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة د. فاطمة الملحم والمدير الطبي للمستشفى د. ياسر الجهني ومدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي للجامعة م. طفيل اليوسف.

وهدفت الحملة إلى رفع مستوى التوعية بأمراض صمامات القلب لغياب الكثير من المعلومات الصحية المهمة في هذا الجانب وكذلك للحد من مضاعفات هذه الأمراض وتبعاتها على المريض، والحرص على إيضاح أهمية الاكتشاف والعلاج المبكر لمثل هذه الأمراض مما يساهم في رفع نسبة نجاح العلاج وتقليل نسبة المضاعفات الممكن حدوثها للمريض.

وتحرص الحملة على التطرق إلى أعراض المرض وسبل العلاج المتوافرة للمريض. ويأتي عمل الفحوصات للزوار من أحد أهم أركان الحملة حيث تشمل عمل فحص الأشعة الفوق صوتية للقلب «إيكو» لمن يكون عرضة لأمراض صمامات القلب.

وأوضح استشاري جراحة القلب ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر والمشرف على حملة «أنصت لقلبك» د. فهد مخدوم أن الحملة لن تقتصر على التعرف بشكل عام على هذه الأمراض، بل حملنا على عاتقنا المسؤولية المجتمعية وقمنا بتنظيم مواعيد متابعة وفحوصات أشمل.

ويأتي هذا النشاط المقدم للمجتمع ترسيخا لدور الطلاب والطالبات بالجامعة في الخدمة المجتمعية وتقديم الوعي اللازم للرقي بالمجتمع للأفضل، حيث شارك في هذه الحملة ما يقارب 200 متطوع ومتطوعة من طلبة كلية الطب بالجامعة.