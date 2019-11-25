شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق حملة «أنصت لقلبك» بجامعي الخبر والان نبدء بالتفاصيل
وهدفت الحملة إلى رفع مستوى التوعية بأمراض صمامات القلب لغياب الكثير من المعلومات الصحية المهمة في هذا الجانب وكذلك للحد من مضاعفات هذه الأمراض وتبعاتها على المريض، والحرص على إيضاح أهمية الاكتشاف والعلاج المبكر لمثل هذه الأمراض مما يساهم في رفع نسبة نجاح العلاج وتقليل نسبة المضاعفات الممكن حدوثها للمريض.
وتحرص الحملة على التطرق إلى أعراض المرض وسبل العلاج المتوافرة للمريض. ويأتي عمل الفحوصات للزوار من أحد أهم أركان الحملة حيث تشمل عمل فحص الأشعة الفوق صوتية للقلب «إيكو» لمن يكون عرضة لأمراض صمامات القلب.
وأوضح استشاري جراحة القلب ورئيس قسم الجراحة بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر والمشرف على حملة «أنصت لقلبك» د. فهد مخدوم أن الحملة لن تقتصر على التعرف بشكل عام على هذه الأمراض، بل حملنا على عاتقنا المسؤولية المجتمعية وقمنا بتنظيم مواعيد متابعة وفحوصات أشمل.
ويأتي هذا النشاط المقدم للمجتمع ترسيخا لدور الطلاب والطالبات بالجامعة في الخدمة المجتمعية وتقديم الوعي اللازم للرقي بالمجتمع للأفضل، حيث شارك في هذه الحملة ما يقارب 200 متطوع ومتطوعة من طلبة كلية الطب بالجامعة.
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