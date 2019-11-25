شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 90 % من مشروع تصريف أمطار «فاخرية الدمام» والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل أمين الشرقية للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، أنه يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى لخدمة حي الفاخرية ضمن مشروع تصريف مياه الأمطار بالدمام «المرحلة الحادية عشرة الجزء الأول» والمتضمن تنفيذ خط طرد قطر 1800 ملم من حي طيبة وحتى المصب على الخليج العربي بطول 16500 متر طولي، وشبكات انحدار داخل الحي بطول 3940 مترا طوليا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 15800 متر طولي من إجمالي خط الطرد، وكذلك الانتهاء من تنفيذ كامل شبكات الانحدار وربطها على البحيرة القائمة بحي الفاخرية، حيث بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع حتى اليوم 90 %.

وفيما يتعلق ببقية المراحل أشار الملا لـ ”الخليج 365” إلى أنه تم طرح مشروعين للتنفيذ واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومحطتين لتصريف مياه الأمطار بحيي الفاخرية وطيبة، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من الشبكات والمتضمنة طول إجمالي 3940 مترا بأقطار أنابيب تتراوح من 400 ملم وحتى 1200 ملم وعدد 65 منهولا وعدد 86 مصيدة مطر وربطها على البحيرة القائمة بحي الفاخرية.

وسيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة القادمة للمناطق غير المخدومة، حيث نفذت نسبة كبيرة من مشروع خط طرد تصريف مياه الأمطار، الذي يخدم أحياء الفاخرية والندى وطيبة كمرحلة أولى، وسيتم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد إن شاء الله.

» مشروع إستراتيجي

وأوضح م. الملا أن هذا المشروع الإستراتيجي يأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام لخدمة مجموعة من الأحياء السكنية تشمل الفاخرية وطيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة «مرحلة أولى» تتضمن خط طرد ناقل رئيس بطول 18 كيلو مترا، و150 مترا لإنهاء مشاكل تجمعات المياه، خصوصا مع فارق المناسيب بين تلك الأحياء وفق إستراتيجيات الأمانة والدراسات والتصاميم التفصيلية المعتمدة.

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أما فيما يخص حي الضباب، فلقد تم الانتهاء من تنفيذ محطة تصريف مياه الأمطار وشبكات الانحدار، وجارٍ الانتهاء من استكمال ربط خط الطرد وخط الانحدار الرئيس.

وبالنسبة لحي الشاطئ، فإن العمل يشمل شبكات انحدار وخط طرد ومحطة تصريف مياه أمطار، وتم الانتهاء من محطة تصريف مياه الأمطار وخط الطرد وشبكات الانحدار، وأصبحت مفعلة بالكامل للعمل على خطة موسم الأمطار لعام 1441هـ، حيث تم تجهيز فرق الصيانة والنظافة بـ 5 فرق شاملة المعدات الضرورية للعمل.

» موسم الأمطار

وأضاف م. الملا، إن أمانة المنطقة الشرقية وضعت خطة لموسم الأمطار تشتمل على ثلاث مراحل هي الاستعداد، والاستجابة، والتعافي، من حيث تحديد المواقع الحرجة ووضع فرق عمل وتزويدها بكافة المعدات اللازمة والآليات والعمالة قبل هطول الأمطار؛ لسرعة التعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار، وكذلك التنسيق مع كافة الجهات المعنية وجاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار وتنظيف شبكات الأنفاق وجاهزية المضخات، وكذلك جاهزية المولدات والمضخات الاحتياطية.