شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء دافئة نهارا بحاضرة الدمام خلال 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

تستمر الأجواء دافئة نسبيا في حاضرة الدمام خلال 10 أيام، وتكون الحرارة بين 25 و27 درجة نهارا، وبمتوسط 17 درجة ليلا، وذلك وفقا لمؤشرات الرصد الجوي.

وفيما يتسم الطقس حاليا بالخصائص الخريفية، فإن الانتقال إلى «مربعانية الشتاء»، ينتظر المرور بالأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مما يعني تأخيرا في البرودة.

كما تتهيأ اليوم - بمشيئة الله- الفرصة لأمطار متفرقة في أجزاء من المنطقة الشرقية، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، طبقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتشمل الهطولات المرتقبة مناطق الرياض والقصيم، وكذلك مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ممتدة إلى الجهات الساحلية، وخاصة الأجزاء الجنوبية منها.

كما أشارت الأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس المتوقعة اليوم بالمملكة، إلى هبوب رياح متقلبة الاتجاه بين الحين والآخر، ومثيرة للأتربة والغبار بالمناطق الممطرة.

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وبحسب الباحث المختص بالفلك والمناخ، سلمان آل رمضان، فإن اليوم يصادف دخول منزلة «الزبانا»، وهي النجم الأخير من فصل الخريف وفي نوء «الوسم» الماطر، و«الزبانا» يمثل «قرنا العقرب» بموقع سماوي بين طالع الغفر في برج السنبلة، وبين نجم الإكليل في برج العقرب، وفي أيامها يطوي الخريف ثوبه وتبدأ مظاهر الشتاء.

كما تعرف هذه المنزلة في حسابات الأنواء، منذ الزمن القديم، بأنها بداية البرد، وشدة عصف الرياح وتعظم الكمأة من مطرها، ويطول الليل تدريجيا حتى السادس من نوفمبر.

وقال آل رمضان إن الأمطار متواصلة - بإذن الله- في المرتفعات الجنوبية الغربية حتى جدة، وشرقا إلى أجزاء من جنوب الرياض، وقد تكون لها فرصة بالمناطق الشمالية.