شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 7 آلاف متر مكعب أنقاضا من «عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

بلغ حجم الأنقاض، التي تم رفعها من أراضي حيّ العزيزية خلال الشهر الماضي نحو 7 آلاف متر مكعب. أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي، مشيرا إلى أن هذه الحملة، التي نفذتها إدارة النظافة بالبلدية، شملت رفع الأنقاض والمخلفات مجهولة المصدر في العزيزية.

وذكر الزايدي لـ«اليوم» أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود البلدية المكثّفة في معالجة أوجه التلوث البصري، حيث يتم يومياً مسح عدد من الأراضي الفضاء، ورفع الأنقاض ومخلفات البناء مجهولة المصدر، حيث تم مؤخراً وخلال الشهر الماضي مسح عدد 120 من الأراضي الفضاء، ورفع أنقاض بلغت 7 آلاف متر مكعب من العزيزية، وما زالت الحملات مستمرّة، حيث يعمل مراقبو البلدية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لتغطية كل أحياء محافظة الخبر.

وأوضح، أنه بالإضافة إلى جهودها في معالجة أوجه التلوث البصري، فقد بدأت البلدية في تنفيذ برنامج تحسين المنشآت التجارية، حيث تم خلال الشهرين الماضيين زيارة 1000 منشأة، وإزالة اللوحات القديمة، مع إعطائهم مهلة كافية لتحسين واجهات منشآتهم وجارٍ المتابعة على أن يتم تطبيق البرنامج على كل المنشآت بمحافظة الخبر.

وأكد الزايدي، أن الحملة ستأخذ طابع الاستمرارية لإزالة المخلفات، التي تشكل ضررًا على البيئة وتشوه المنظر العام، كما تأتي الحملة ضمن إطار حرص البلدية على حماية البيئة من المخلفات والنفايات والقضاء على التشوه البصري والحفاظ على المظهر العام لأحياء وشوارع الخبر، مطالباً بعدم رمي الأنقاض ومخلفات البناء بشكل عشوائي ووضعها بالأماكن المخصصة لها، تفادياً للغرامات والجزاءات البلدية.