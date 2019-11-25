شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تركيب 276 عمود إنارة جديدا بالخبر الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

انتهت بلدية محافظة الخبر ممثلة في إدارة الإنارة من تركيب 276 عمود إنارة في عدد من شوارع حي الخبر الشمالية، وذلك ضمن خطط البلدية الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق والإنارة وتعزيز مكونات البنية التحتية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر م. سلطان الزايدي أن أعمال الإنارة شملت عددا من شوارع الخبر الشمالية وهي كل من شارع الأمير طلال، شارع الأمير سعد، شارع الأمير مساعد، شارع 25، شارع 19، شارع الأمير فواز، شارع الأمير نايف، شارع الأمير ماجد.

وأكد الزايدي أن البلدية تعمل ضمن جدول زمني محدد للصيانة وفقًا لاحتياجات جميع الأحياء، وأن هذه الأعمال تأتي ضمن إستراتيجية البلدية، التي تسعى إلى تحسين مستوى الإنارة في المحافظة.