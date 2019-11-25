شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة بيئة الشرقية تحذر من «متبقيات المضادات الجرثومية» والان نبدء بالتفاصيل

اختتم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وجامعة الملك فيصل، وبحضور نائب مدير الفرع المهندس مبارك العتيبي، مؤخرا «الندوة العلمية للتوعية بالمضادات الجرثومية» بقاعة المحاضرات، وذلك بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الجرثومية.

وعرّف د. وائل الديب المضادات الجرثومية المستخدمة في علاج الحيوانات، وأنواعها ما بين «قاتل للبكتيريا ومثبط للبكتيريا»، وطريقة عملها كما أوضح الاستخدام الأمثل للمضادات الجرثومية وذلك من حيث الجرعات ومدة الاستخدام، وقد حذر من متبقيات المضادات الجرثومية في اللحوم والألبان وتأثيرها السلبي على الإنسان، وبيّن البكتيريا المقاومة للمضادات الجرثومية وطريقة انتشارها ودور الحيوانات في نقل هذه الميكروبات إلى الإنسان، وفي نهاية محاضرته أكد على ضرورة تفعيل مفهوم الصحة الواحدة «إنسان، حيوان وبيئة».

وألقى أخصائي صيدلي بصحة الشرقية د. محمد المزنعي محاضرة بدأها بتعريف المقاومة البكتيرية، وتوصيات منظمة الصحة العالمية باستخدام المضادات الجرثومية.

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وشدد على ضرورة التطعيمات للحيوانات، كما ناقش د. المزنعي الحضور حول الحالات التي تستدعي استخدام المضادات الجرثومية من عدمها، وعرض إحصائيات استخدامات المضادات الجرثومية للإنسان والحيوان.

واختتمت الندوة بتكريم المشاركين في فعالية اليوم العالمي للمضادات الجرثومية من قبل نائب المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. مبارك العتيبي.

وصرح م. العتيبي بأن هذه الاحتفالية تأتي استنادا لعضوية المملكة في أجندة الأمن الصحي العالمي والتزاماتها في مجموعة العشرين لظاهرة الجراثيم المقاومة للمضادات الجرثومية، وعضوية وزارة البيئة والمياه والزراعة في اللجنة الوطنية لمكافحة الجراثيم المقاومة للمضادات الجرثومية والتزاما في تنفيذ الخطة الوطنية المنبثقة منها للتصدي لتلك الظاهرة.