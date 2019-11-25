شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة.
حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية د. عادل بن سراج مرداد.
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