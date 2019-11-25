شكرا لقرائتكم خبر عن 231 طن أغذية لمتضرري فيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 2.200 سلة غذائية، تزن 231 طنا للمتضررين من الفيضانات في محافظة بلدوين بإقليم هيران في ولاية هيرشبيلي بالصومال، استفاد منها 13.200 فرد، بالتعاون مع البعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال. وتقدم نائب رئيس ولاية هيرشبيلي علي جودلاوي حسين بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -؛ على ما قدم من مساعدات من خلال المركز لإخوانهم في الصومال.

وأوضح مدير المشاريع للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال أحمد فارح أن السلة الغذائية الواحدة مكونة من 7 أصناف تزن 105 كيلوجرامات، مقدما شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة لاستجابته العاجلة لنداءات الاستغاثة.