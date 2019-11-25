شكرا لقرائتكم خبر عن 231 طن أغذية لمتضرري فيضانات الصومال والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير المشاريع للبعثة الإقليمية لمنظمة التعاون الإسلامي في الصومال أحمد فارح أن السلة الغذائية الواحدة مكونة من 7 أصناف تزن 105 كيلوجرامات، مقدما شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة لاستجابته العاجلة لنداءات الاستغاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر 231 طن أغذية لمتضرري فيضانات الصومال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.