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شكرا لقرائتكم بنك أردني يتيح لعملائه فرصة الاكتتاب في أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
بنك أردني يتيح لعملائه فرصة الاكتتاب في أرامكو
بنطاق سعري بين 30- 32 ريالًا للسهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجه أحد البنوك الأردنية رسالة إلى العملاء المشتركين في خدماته المصرفية، أبلغهم فيها بإمكانية الاكتتاب في الطرح العام لأسهم شركة “أرامكو” السعودية.
وجاء في نص الرسالة: “عميلنا العزيز، يمكنك الآن ولغاية 27/ 11/ 2019 الاكتتاب في الطرح العام لشركة أرامكو السعودية”، حسبما أوردته جريدة (الدستور) الأردنية دون ذكر اسم البنك”.
وكانت أرامكو أعلنت عن طرح أولي لأسهمها للأفراد بنطاق سعري بين 30- 32 ريالًا للسهم (8 إلى 8.5 دولار)، ووفقًا للنطاق السعري، فإن قيمة الشركة الأكثر ربحية في العالم تراوحت بين 1.6 إلى 1.7 تريليون دولار، وستعلن الشركة عن سعر السهم النهائي في 5 ديسمبر المقبل.
وأصدرت الشركة نشرة محدثة للاكتتاب العام لطرحها الأولي، والتي تضمنت طرح أسهم بقيمة 96 مليار ريال سعودي (25.6 مليار دولار) مقابل 1.5 بالمائة من القيمة الأولية للشركة، مما قد يجعله أكبر طرح أولي في العالم.
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