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العمري في الحسن البصري وتوجيهات لمواجهة كوكساكي
التقى الطلاب والكادر الصحي المدرسي
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
زار مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العُمري، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي، أمس الأحد، مدرسة الحسن البصري الابتدائية والتقى بالطاقم التعليمي والإداري، بحضور مدير إدارة الطب الوقائي بصحة تبوك الدكتور نواف الركف وعددٍ من الأطباء بالصحة المدرسية والصحة العامة؛ وذلك للوقوف على المدرسة والالتقاء بالطلاب إثر انتشار فيروس كوكساكي بين عدد محدود من الطلاب الأسبوع الماضي.
وأكد مدير التعليم أن الأمر بسيط وفي نفس الوقت لا يستهان به، حيث استمع إلى شرح من الطب الوقائي ومن أخصائي الجلدية والصحة العامة عن هذا المرض وطرق العلاج والطرق الوقائية لهذا الفيروس.
وقال أخصائي الجلدية: إن الفيروس موسمي، وعزل المصاب هو أنسب الحلول، مؤكدًا أنه يجب المتابعة والنظافة الشخصية واستخدام المعقمات الطبية باستمرار، بينما أرجع ضرورة التوعوية الصحية من قبل المرشد الصحي بكل مدرسة للطلاب ونقل المعلومات الطبية إلى محيطه من عائلته وأصدقائه.
وفي ختام الجولة، التقى العُمري بالطلاب، مشددًا على أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية والعناية، مقدمًا لهم عبارات التحفيز.
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