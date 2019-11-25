اخبار السعوديه

العمري في الحسن البصري وتوجيهات لمواجهة كوكساكي 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

Advertisements

شكرا لقرائتكم العمري في الحسن البصري وتوجيهات لمواجهة كوكساكي  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-24

العمري في الحسن البصري وتوجيهات لمواجهة كوكساكي 

التقى الطلاب والكادر الصحي المدرسي

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

زار مدير عام التعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم العُمري، يرافقه المساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي، أمس الأحد، مدرسة الحسن البصري الابتدائية والتقى بالطاقم التعليمي والإداري، بحضور مدير إدارة الطب الوقائي بصحة تبوك الدكتور نواف الركف وعددٍ من الأطباء بالصحة المدرسية والصحة العامة؛ وذلك للوقوف على المدرسة والالتقاء بالطلاب إثر انتشار فيروس كوكساكي بين عدد محدود من الطلاب الأسبوع الماضي.

وأكد مدير التعليم أن الأمر بسيط وفي نفس الوقت لا يستهان به، حيث استمع إلى شرح من الطب الوقائي ومن أخصائي الجلدية والصحة العامة عن هذا المرض وطرق العلاج والطرق الوقائية لهذا الفيروس.

Advertisements

وقال أخصائي الجلدية: إن الفيروس موسمي، وعزل المصاب هو أنسب الحلول، مؤكدًا أنه يجب المتابعة والنظافة الشخصية واستخدام المعقمات الطبية باستمرار، بينما أرجع ضرورة التوعوية الصحية من قبل المرشد الصحي بكل مدرسة للطلاب ونقل المعلومات الطبية إلى محيطه من عائلته وأصدقائه.

وفي ختام الجولة، التقى العُمري بالطلاب، مشددًا على أهمية الاهتمام بالنظافة الشخصية والعناية، مقدمًا لهم عبارات التحفيز.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العمري في الحسن البصري وتوجيهات لمواجهة كوكساكي  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا