شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات مع وزير الشؤون الخارجية الألماني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الألمانية نيلي آنن، في الرياض أمس، مستجدات الأوضاع في المنطقة.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع نيلي آنن والوفد المرافق له، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.