شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيات العربيات يناقشن أدوارهن في القرن 21 بمقر «واس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تحت رعاية وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء

تحت رعاية وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية تركي الشبانة، تستضيف وكالة الأنباء السعودية أعمال الدورة الثالثة لندوة الصحفيات العربيات العاملات في وكالات الأنباء بعنوان (دور الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء العربية في إنتاج المعرفة وتحفيز المرأة العربية) وذلك يومي الأربعاء والخميس 30 ربيع الأول إلى 1 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 27 - 28 نوفمبر 2019 الجاري في مقر مركز مؤتمرات «واس» بالرياض، بمشاركة عدد من الصحفيات العربيات من مختلف وكالات الأنباء العربية. وستناقش الندوة 8 محاور مقسَّمة على جلستين، الأولى تحت عنوان: «الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء.. السيرة والمسيرة» وتناقش 4 مواضيع هي: الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء.. الواقع والمأمول، والمعوقات المهنية التي تواجه الصحفيات العربيات في وكالات الأنباء.. وسبل معالجتها، وأخلاقيات العمل الإعلامي.. المفهوم والممارسة، والصحفيات العربيات وقضايا التنمية في الوطن العربي. وسيعقد في اليوم الثاني جلسة بعنوان «الصحفيات العربيات في القرن 21» تبحث محاورها: تكامل الأدوار ما بين الصحفي والصحفية في وكالات الأنباء، ودور الصحفيات العربيات في إبراز تجارب المرأة العربية في مجالات الاختراع والابتكار، وصورة المرأة العربية في وسائل التواصل الاجتماعي، والصحفيات العربيات ودورهن في تشكيل الوعي المجتمعي.

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