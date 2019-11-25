شكرا لقرائتكم خبر عن «المياه»: تغيير حسابات سداد الخدمات في 29 مدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشفت شركة المياه الوطنية، أنه سيتم تغيير جميع حسابات سداد خدمات المياه القديمة في المحافظات والمدن الـ 29 التابعة لمناطق مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، مطالبة جميع المستفيدين بتحديث بياناتهم والتسجيل في الفرع الإلكتروني من أجل عدم توقف الخدمات عنهم، موضحة أن التسجيل سيمكنهم من الحصول على رقم حساب السداد الجديد الخاص بعقاراتهم من نظام سداد، وذلك من خلال معرِّف السداد التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (015).

ولفتت الشركة إلى أن الفرع الإلكتروني سيمكِّن العملاء من تنفيذ خدماتهم وطلباتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما سيقدم الخدمات التي يحتاجها العميل إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة فروع خدمات العملاء بالمنطقة، أو التواصل على مدار الساعة مع مركز الاتصال الموحد أو موقع الشركة.

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وبيَّنت الشركة أن تحديث البيانات والتسجيل سيمكن العملاء الكرام من إدارة حساباتهم إلكترونياً، فضلاً عن تصفحها واستعراض عمليات الفوترة الإلكترونية، ومعرفة كمية الاستهلاك الشهري، وشرائح التعرفة لترشيد الاستهلاك وتقنينه، إضافة إلى إمكانية تقليل قيمة الفاتورة عن طريق فصل الوحدات، والتعرف على المشاكل العامة للتسربات، كما سيسهل البرنامج للعملاء تحديث بياناتهم لتأكيد حصولهم على الخدمات باستمرار دون توقف.

وكانت شركة المياه أطلقت حزمة من الخدمات الإلكترونية في 29 مدينة ومحافظة في 4 مناطق، هي مكة المكرمة وعسير ونجران والباحة، بهدف تطوير البنية التحتية الخدمية من أجل تطبيق مراحل التحوُّل الرقمي وتوحيد خدماتها في جميع مناطق المملكة تباعاً.

وأوضحت الشركة أن المدن والمحافظات التي حظيت بالخدمات الإلكترونية في منطقة مكة المكرمة هي (رابغ، الليث، القنفذة، تربة، حلي، القوز، ثول)، ومدن منطقة عسير ومحافظاتها ضمت (أبها، أحد رفيدة، البرك، بيشة، خميس مشيط، مدينة سلطان)، أما مدن منطقة نجران فهي (نجران، خباش، يدمة، حبونا، بدر الجنوب، ثار، شرورة)، فيما شملت مدن منطقة الباحة ومحافظاتها (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، المندق وبني حسن، المخواة، قلوة، الحجرة، غامد الزناد).