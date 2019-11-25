بدر بن سلطان يرعى تطوير غرفة مكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ٣ ديسمبر القادم، حفل التغيير والتطوير بمقر غرفة مكة، والذي يأتي استجابةً لصوت المستقبل، ووعياً بحجم المقدَّرات التي تقف عليها الغرفة التجارية الصناعية، ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على أصحاب الأعمال والمستثمرين في المنطقة.

يرعى نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز، ٣ ديسمبر القادم، حفل التغيير والتطوير بمقر غرفة مكة، والذي يأتي استجابةً لصوت المستقبل، ووعياً بحجم المقدَّرات التي تقف عليها الغرفة التجارية الصناعية، ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، بما ينعكس على أصحاب الأعمال والمستثمرين في المنطقة.

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