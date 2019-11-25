شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: حاكوا تجربة «مراكز الأحياء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حث مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة جمعية مراكز الأحياء بالمنطقة الأمير خالد الفيصل، المسؤولين في العاصمة المقدسة، والطائف على محاكاة التجربة، وتطوير العمل، والارتقاء به في سبيل الوصول للأهداف المنشودة لتؤدي هذه المراكز دورها المجتمعي المُناط بها، مجدداً التأكيد على دور الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز - رحمه الله -، في وجود مراكز الأحياء التي بدأها من المدينة المنورة، حين كان أميراً لها، ونقل تجربتها معه إلى مكة المكرمة، مقدماً شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، نظير ما تحظى به المنطقة من رعاية واهتمام في جميع المجالات.

وثمَّن الفيصل، خلال ترؤسه اجتماع جمعية مراكز الأحياء في المنطقة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، دور مراكز الأحياء خصوصاً في محافظة جدة، مقدماً شكره للأمير مشعل بن ماجد، نظير ما حققته المراكز في المحافظة من نجاح، مستدلاً بإنشاء 4 مراكز نموذجية، فيما يجري العمل على تنفيذ 4 أخرى في أحياء الروضة، والقرينية، والشاطئ، وحي الأمير فواز النموذجي.

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وتخلل الاجتماع الموافقة على تسمية أعضاء الجمعية للدورة المقبلة، كذلك استعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية التي يأتي في مقدمتها إنشاء 4 مراكز أحياء نموذجية جديدة في محافظة جدة، إلى جانب إنشاء مركز للأنشطة الشبابية، وآخر للأنشطة النسائية بمحافظة الطائف.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتُّخِذ حيالها التوصيات اللازمة.

واطلع الأمير خالد الفيصل على المراكز الجديدة المزمع تنفيذها في جدة والطائف خلال الفترة القادمة.