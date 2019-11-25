شكرا لقرائتكم خبر عن السيول وناقلات الغاز على طاولة «مدني الجموم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة) تصدرت مواضيع مخاطر الأمطار والسيول ومرور ناقلات الغاز والمواد البترولية والشاحنات بشكل عام بوسط الجموم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية السنوي بالمحافظة أمس (الأحد)، برئاسة المحافظ عمران الزهراني، وبحضور مديري الجهات الحكومية. تصدرت مواضيع مخاطر الأمطار والسيول ومرور ناقلات الغاز والمواد البترولية والشاحنات بشكل عام بوسط الجموم، اجتماع لجنة الدفاع المدني الفرعية السنوي بالمحافظة أمس (الأحد)، برئاسة المحافظ عمران الزهراني، وبحضور مديري الجهات الحكومية. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها المواضيع المقترحة من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة.



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