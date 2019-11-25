«العمل» تعتمد مبادرات ملتقى مكة الثقافي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اعتمد ملتقى مكة الثقافي، قبول مبادرات فرع وزارة العمل للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي للعام 1441هـ، بشعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، والمتمثلة في «تلاوتي في كِبَري»، المختصة في تعليم كبار السن بدار المسنين، و«بلسان عربي مبين» البرنامج التثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية، و«هويتي عربية - الخط العربي» المختصة بأبناء أسر الضمان الاجتماعي. وأفاد مدير العلاقات العامة بفرع الوزارة ومنسق المبادرات مشعل القرشي أن مبادرات الفرع تشمل «بلغتي أكون» وهي تعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية، و«عقدي بلغتي» الموجهة للقطاع الخاص لنشر استخدام اللغة العربية بعقود العمل، و«تواصلنا عربي» لتعليم الأبناء الأيتام صغيري السن بالدور الإيوائية، و«فصحاء بالتقنية» المختصة بتعليم الأبناء الأيتام من المرحلة العمرية من 6 - 14 سنة باستخدام الأجهزة الذكية.

اعتمد ملتقى مكة الثقافي، قبول مبادرات فرع وزارة العمل للتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي للعام 1441هـ، بشعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، والمتمثلة في «تلاوتي في كِبَري»، المختصة في تعليم كبار السن بدار المسنين، و«بلسان عربي مبين» البرنامج التثقيفي للفتيات الأيتام بالدور الإيوائية، و«هويتي عربية - الخط العربي» المختصة بأبناء أسر الضمان الاجتماعي. وأفاد مدير العلاقات العامة بفرع الوزارة ومنسق المبادرات مشعل القرشي أن مبادرات الفرع تشمل «بلغتي أكون» وهي تعليم ذوي الإعاقة بالدور الإيوائية، و«عقدي بلغتي» الموجهة للقطاع الخاص لنشر استخدام اللغة العربية بعقود العمل، و«تواصلنا عربي» لتعليم الأبناء الأيتام صغيري السن بالدور الإيوائية، و«فصحاء بالتقنية» المختصة بتعليم الأبناء الأيتام من المرحلة العمرية من 6 - 14 سنة باستخدام الأجهزة الذكية.

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