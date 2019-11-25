شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 3690 دعوى نفقة خلال عام.. 5689 جلسة.. و22 يوماً للحسم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

سجلت المحاكم السعودية 3690 دعوى نفقة خلال العام الحالي، عقدت بموجبها 5689 جلسة، وفق ما أعلنته وزارة العدل، التي أكدت أن حسم القضية الواحدة لا يستغرق أكثر من 22 يوما.

وبحسب الوزارة، تصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة القائمة بـ1123 قضية و1749 جلسة، تليها الرياض بـ953 قضية و1546 جلسة، ثم الشرقية بـ431 قضية و547 جلسة.

وقالت الوزارة إن المرفق العدلي شهد قفزات إصلاحية قلّصت من الإجراءات، بما يسهم في تقليل مُدد التقاضي، إلى جانب القرارات الصادرة عن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التي تهدف إلى الحفاظ على الأسرة واستقرارها.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد وجه المحاكم، في تعميم له، بمراعاة ما تقضي به النصوص النظامية الواردة في «نظام الحماية من الإيذاء» و«نظام حماية الطفل» في حالة النظر القضائي، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعا إحدى صور العنف الموجه للطفل.