شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: الإعلام رسالة سامية ومسؤولية أخلاقية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن الإعلام رسالة سامية، ومسؤوليته أخلاقية قبل أن تكون نظامية، وأن كل فرد من منسوبي الإعلام مسؤول عن الكلمة التي ينقلها، مطالبا الصحف والصحفيين بالالتزام بمنهج المصداقية، المبني على إبراز الإنجازات بتوازن، والنقد الصادق الهادف البناء، وبذل مزيد من الجهد والعطاء تجاه الوطن والمواطن، ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، والحرص على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الإعلام، والحرص على أن يستوعبوا القيم الأخلاقية والإنسانية في العمل الإعلامي.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام ورئيس تحرير صحيفة «سبق» الإلكترونية علي بن عبده الحازمي، ومسؤولي التحرير بالمنطقة الشرقية.
كانت هذه تفاصيل خبر سعود بن نايف: الإعلام رسالة سامية ومسؤولية أخلاقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.