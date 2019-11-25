شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: الإعلام رسالة سامية ومسؤولية أخلاقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أن الإعلام رسالة سامية، ومسؤوليته أخلاقية قبل أن تكون نظامية، وأن كل فرد من منسوبي الإعلام مسؤول عن الكلمة التي ينقلها، مطالبا الصحف والصحفيين بالالتزام بمنهج المصداقية، المبني على إبراز الإنجازات بتوازن، والنقد الصادق الهادف البناء، وبذل مزيد من الجهد والعطاء تجاه الوطن والمواطن، ومواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة، والحرص على تأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مجال الإعلام، والحرص على أن يستوعبوا القيم الأخلاقية والإنسانية في العمل الإعلامي.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام ورئيس تحرير صحيفة «سبق» الإلكترونية علي بن عبده الحازمي، ومسؤولي التحرير بالمنطقة الشرقية.