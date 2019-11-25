شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم: «التكاتف» يحافظ على البيئة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة) okaz-

طالب أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بمواصلة الاهتمام بالتوازن البيئي والحفاظ عليه وتنمية البيئة ومكافحة الاحتطاب الجائر، مشيراً إلى أن أبناء الوطن على قدر كبير من المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة بروح التكاتف والتعاون مع كافة الجهات الحكومية والأهلية.

جاء ذلك خلال استقباله في الإمارة أمس المشرف العام على رابطة أصدقاء البيئة بالمنطقة مستشار رئيس مجلس إدارة محمية الملك عبدالعزيز ومحمية الملك سلمان الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، بمناسبة عقد الاجتماع الأول للجنة بعد تشكيلها.

من جانبه، أكد الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، بأن اللجنة ستعمل على تعزيز دورها في الحفاظ على البيئة بروح الأسرة الواحدة بالتعاون مع جميع القطاعات ذات العلاقة.