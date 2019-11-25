شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن عبدالعزيز: رفع الأداء الوظيفي حقق الكفاءة الشاملة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سهيل الحمزي (جازان)

أكد نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، بأن الدور المناط بوزارة الخدمة المدنية ساهم في رفع مستويات الأداء الوظيفي وتحقيق الكفاءة الشاملة وتطوير العملية الإدارية بالمنطقة.

وبحث خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير فرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة المكلف محمد بن ناصر المهيهي، عدداً من المواضيع التي تهم عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها لمنسوبي الإدارات الحكومية، وسبل التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الحكومية في مجالات التطوير والتواصل والرقي بمستوى الأعمال والمهام المناطة بفرع الوزارة، والنشاطات والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للمواطن وكل ما يساهم في رفع أداء الموظف الحكومي.

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من جانبه أوضح المهيهي، بأن لائحة الموارد البشرية التي جرى إطلاقها مؤخراً تأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بمنحها الكثير من الصلاحيات للجهات الحكومية التي تهدف إلى الانعكاس على الوظيفة العامة والموظف العام.

من جهة ثانية، شدد نائب أمير منطقة جازان، على أهمية تنمية المناطق الزراعية وفق رؤية 2030، مستعرضاً ما تمتاز به المنطقة من مقومات زراعية في السهل والجبل، مطالباً بالحرص على المياه والترشيد في استهلاكها بما يحقق الأمن المائي والغذائي بالمملكة، ورفع كفاءة الخدمات المختلفة، والمحافظة على البيئة، وابتكار حلول لتعزيز استدامة هذين القطاعين.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف.