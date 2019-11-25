شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم: أصدرنا 2000 رخصة قيادة للنساء في 6 أشهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم الشمسان (القصيم)

أصدرت مدرسة تعليم القيادة للنساء في جامعة القصيم 2000 رخصة قيادة، بعد 6 شهور من افتتاحها.

وأكد المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد بن فضي العنزي، بأن الإقبال المتزايد لإصدار رخص القيادة النسائية دعا إدارة المدرسة إلى تمديد فترات الدوام على مدار ستة أيام أسبوعيا من الساعة ٧:٣٠ صباحاً حتى الساعة ٧:٣٠ مساءً، وذلك استجابة للأعداد الكبيرة من المتقدمات الراغبات في الحصول على رخص القيادة، مشيراً إلى أن إجمالي ساعات التدريب خلال الفترة الماضية بلغ حوالى ٤٠,٥٠٠ ساعة تدريبية، حيث بلغت ساعات التدريب العملي ما يقارب ٣٠,٠٠٠ ساعة، تم فيها التدريب على القيادة الفعلية داخل ميدان مصمم خصيصا للتدريب، ويحاكي أكثر من ٢١ مهارة مرورية، ويستوعب أكثر من ٣٠ سيارة تدريب في وقت واحد، تتحرك داخله سيارات التدريب بشكل انسيابي وبطريقة آمنة تُجنب مرتاديه الوقوع في الحوادث المرورية، لافتاً الى أن الإحصائيات تفيد بعدم وقوع حوادث مرورية أو إصابات جسدية منذ افتتاح المدرسة.

وأوضح بأن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الأعداد خلال الأشهر الماضية رغم تحديات التوظيف، مضيفاً أن نشاط التدريب على القيادة للسيدات يعتبر من الأنشطة الجديدة وتندر فيه الأيدي العاملة المدربة، مشيراً إلى أنه لتخطي هذا التحدي، قامت إدارة المدرسة بإنشاء وحدة تدريب داخل المدرسة من أجل تدريب وتأهيل مدربات سعوديات ممن يرغبن في الانضمام إلى كيان المدرسة، حيث تم تدريب وتأهيل أكثر من ٧٠ مدربة سعودية التحقن بالمدرسة مؤخراً.

وذكر الدكتور العنزي، بأن نسبة من اجتزن فحص المرور من المرة الأولى من المتقدمات تفوق ٨٦٪ وهذه دلالة على كفاءة من يدربهن.