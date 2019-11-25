إغلاق 17 منشأة مخالفة ومصادرة طن و433 كغم أغذية فاسدة بالخميس

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) okaz- أغلقت بلدية خميس مشيط 17 منشأة مخالفة وصادرت طنا و433 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة في 243 جولة ميدانية نفذت الأسبوع الماضي، من خلال 7 بلديات فرعية. وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد 84 منشأة مخالفة، وإنذار 85 منشأة، وإغلاق 17 منشأة أخرى، إذ تمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية والمأكولات، ووجود أطعمة معاد تحضيرها، إضافة إلى عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية لدى بعض العاملين الذين تم إيقافهم عن العمل، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1433 كيلوغراما من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و76 لترا من زيوت القلي المكررة والمعاد استخدامها.

أغلقت بلدية خميس مشيط 17 منشأة مخالفة وصادرت طنا و433 كيلوغراما من المواد الغذائية الفاسدة في 243 جولة ميدانية نفذت الأسبوع الماضي، من خلال 7 بلديات فرعية. وأسفرت الجولات الميدانية عن رصد 84 منشأة مخالفة، وإنذار 85 منشأة، وإغلاق 17 منشأة أخرى، إذ تمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية والمأكولات، ووجود أطعمة معاد تحضيرها، إضافة إلى عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية لدى بعض العاملين الذين تم إيقافهم عن العمل، إلى جانب مصادرة وإتلاف 1433 كيلوغراما من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و76 لترا من زيوت القلي المكررة والمعاد استخدامها.

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