شكرا لقرائتكم خبر عن 40 متسابقاً في «خيري سيهات» السنوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365(سيهات) okaz-

شاركت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية أمس، بـ40 متسابقاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في السباق الخيري السنوي، وذلك تحت شعار «وبالذوق نرتقي»، حيث افتتح السباق رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق الشيخ عبدالعزيز التركي، بحضور محافظ الخبر سليمان بن عبدالرحمن الثنيان ومدير شرطة الخبر طارق بن عبدالله المغلوث.

وحصدت الجمعية المركز الأول للمتسابق عماد الخواجة «إعاقة حركية» في سباق الجري الخيري السنوي في نسخته الـ24 عن فئة قوة التحمل، فيما حقق المتسابق عبدالوهاب حسن الربعان «إعاقة ذهنية» المركز الثاني قوة التحمل، فيما حقق المتسابق حسين الفضل «إعاقة حركية رباعية» المركز الثاني حيث قطع 5 كيلومترات مسافة السباق.

وأوضح رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق التركي، أن سباق الجري الخيري يحظى بمكانة خاصة جداً، وهو ما يتمثل في الدعم الكبير من الحكومة الرشيدة ومن الأجهزة الخاصة والعامة، حيث تشكل جميعا فريقا متجانسا لا نجاح هذه الفعالية. وأشاد بمشاركة جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية السنوية بمجموعة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة التابعين لجمعية سيهات، مقدماً شكره وتقديره الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية على جهودها وخدمتها الإنسانية للمجتمع، كما هنأ الجمعية لحصولهم على المراكز المتقدمة في السباق الخيري.