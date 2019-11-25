شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث 3 إدارات وتدوير القيادات بأمانة المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365"(المدينة المنورة)

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي عدداً من القرارات الإدارية تقضي بتدوير القيادات الإدارية في أمانة المنطقة وبلدياتها وإنشاء إدارات جديدة، لتجديد الطاقات والاستفادة من الكوادر الشابة في الأمانة والبلديات التابعة ودمجها مع الخبرات لنقل المعرفة.

وشملت القرارات، تكليف كل من المهندس عبدالله بن عبدالوهاب العقيل مديراً للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، المهندس عبدالله بن علي مكي رئيساً لبلدية محافظة وادي الفرع، محمد بن فواز الشمري رئيساً لبلدية محافظة بدر، الدكتور محمد بن مبارك السهلي رئيساً لبلدية محافظة العلا، ناصر بن عبدالله العلياني رئيساً لبلدية محافظة المهد، المهندس عايد بن حسين البليهشي مشرفاً للإدارة العامة لخدمة العملاء، ثامر بن عبدالله الفاضل رئيساً لبلدية أبيار الماشي، ماهر بن سعد المطيري رئيساً لبلدية الصويدرة، محمد بن ناصر آل مردف مديراً للإدارة العامة للتنمية المجتمعية، موسى بن عبدالله الميمني مديراً مكلفاً لمكتب إدارة المشاريع PMO.

كما تضمنت إنشاء 3 إدارات «الإدارة العامة للتنمية المجتمعية»، «الإدارة العامة لخدمة العملاء»، «إدارة حماية الشعب المرجانية».

وشملت القرارات تشكيل أعضاء لجنة طلبات الترشيح للمشاركات العلمية، فصل الإدارة العامة للتشغيل والصيانة عن وكالة المشاريع، فصل الإدارة العامة للأراضي عن وكالة الاستثمار لتصبح الإدارة العامة للأراضي والمساحة وتتبع وكالة التعمير والتنمية العمرانية، ضم إدارة المباني الآيلة للسقوط للإدارة العامة للتشغيل والصيانة، نقل إدارتي إدارة مراقبة التعديات ومراقبة المباني لوكالة شؤون البلديات.