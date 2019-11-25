شكرا لقرائتكم خبر عن بللحمر: إزالة تعديات على 4 ملايين م2 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) okaz-

أزالت بلدية بللحمر تعديات على أراض حكومية تقدر مساحتها بـ4.628.377 م2. وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالله بن حسن الأسمري أنه تمت استعادة هذه الأراضي بالتعاون مع لجنة التعديات، وذلك بعد أن رصدت الفرق الرقابية بالبلدية مواقع عدة تم التعدي عليها.

وأشار إلى أن البلدية تعمل حاليا على استعادة مجموعة من الأراضي الحكومية في مواقع أخرى بالتعاون مع لجنة التعديات والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدا اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المعتدين على هذه الأراضي.