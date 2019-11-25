صور.. أمطار الباحة تُخلي 55 طالباً وأستاذاً من الكلية الأهلية

أخلى الدفاع المدني في الباحة 55 طالباً وأستاذاً من الكلية الأهلية مساء اليوم (الأحد)، بسبب تسرب مياه الأمطار إلى القاعات والمعامل.
وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أنه تم تأمين الفرق اللازمة لإخلاء جميع طلاب القاعات وهيئة التدريس وفصل التيار الكهربائي. وأكد الغامدي أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.
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