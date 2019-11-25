لماذا قاطع السعوديون والإماراتيون مشاهير “السوشيال ميديا” ؟

كشفت دراسة حديثة مقاطعة 79% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والإمارات نجوم السوشال ميديا ممن يسمون «المؤثرون في المجتمع»، بسبب كثرة المنشورات الترويجية، وفق صحيفة «خليج تايمز» الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية. وأكد استطلاع أجرته مجموعتا «BPG» و«YouGov» بمشاركة 1000 من سكان البلدين، تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما، أن آراء المستخدمين في مشاهير التواصل تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، إذ أظهرت النتائج أن 59% منهم أصبحوا أقل ثقة في المنتجات التي يتلقى النجوم أجرا للترويج لها. فيما تمكّن 73% من المستخدمين من تمييز ما إذا كان النجم يتلقى أجرا أم لا، من أسلوب حديثه عنها.

وقالت «فريدة»، الخبيرة في السفر وأسلوب الحياة والصحة على إنستغرام، ويتابعها 35 ألف حساب على المنصة، إنه «في سوق مواقع التواصل، يتوقع الجمهور محتوى عالي الجودة وتقييمات مفيدة. والإفراط في المحتوى الترويجي يقلل مصداقية النجوم ويزيد من احتمالية إلغاء متابعتهم». وأضافت «يجب أن يركز نجوم السوشال ميديا على الحوار الذي يدور بينهم وبين الجمهور والمحتوى الجذاب الذي يروج للمنتجات بشكل طبيعي». بينما أشارت نرجس بلال – وهي مقيمة في دبي – إلى أنها «لا تثق في التقييم الذي ينشره النجوم»، لافتة إلى أنه يبدو أن معظم الأشياء التي ينشرها بعض النجوم ويقولونها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤلفة للغاية، وعلى رغم أن بعضهم صادق، إلا أنني لا أنجذب إلى مطعم ما لمجرد أن النجم يمدحه، فيجب أن يرتقي إلى مستوى التوقعات. ويقول مدير مجموعة «BPG» عارف لادبهوي: «يؤكد الاستطلاع أن المحتوى هو العامل الرئيسي الذي يدفع المستهلكين إلى متابعة النجوم على المواقع». وأضاف: «لم يعد هناك مجال للمحتوى الضحل أو الإعلان المخفي كمحتوى أصيل. يتعين على العلامات التجارية وأصحاب النفوذ الاستثمار في تطوير محتوى يتردد صداه ويرتبط بالمستهلكين».