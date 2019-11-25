نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد فهد مجرشي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ إلى والد وذوي شهيد الواجب الجندي الأول فهد بن يحيى علي مجرشي أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

كما نقل نائب أمير المنطقة إلى أسرة وذوي شهيد الواجب، تعازي كل من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، معربًا عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله -عز وجل- أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم القيادة الرشيدة، وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.