إخلاء الكلية الأهلية بالباحة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بسبب تسرب مياه

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي؛ إن مركز القيادة والتوجيه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة، أُبلغ من قبل أحد طلاب الكلية الأهلية بتسرب مياه داخل الكلية.
وأشار العقيد الغامدي إلى أنه على الفور تم تحريك الفرق اللازمة من مركز البلد. وعند الوصول وجد تسرب مياه أوجب إجلاء جميع طلاب القاعة وهيئة التدريس وعددهم ٥٥.
وأضاف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، أنه تم فصل التيار الكهربائي عن الموقع حتى يتم إزالة الخطورة.
وأكد العقيد الغامدي أن «الدفاع المدني» يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وإزالة كافة مسببات الحوادث، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.
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