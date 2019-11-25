لتفعيل استراتيجية الـ7 أهداف.. «الملك فيصل التخصصي» تنظم ورشة عمل

عقدت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ ورشة عمل لمناقشة الخطط والمشاريع المتعلقة باستراتيجية المؤسسة، إثر إقرارها من مجلس الإدارة مؤخرًا؛ وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور قاسم بن عثمان القصبي.

3 محاضرات رئيسية

وقال المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض؛ إن ورشة العمل شهدت تقديم 3 محاضرات رئيسية لرئيس مجلس الإدارة، واثنتين من عضوي مجلس الإدارة ديفيد روبرتس والدكتور روس ويلسون، وهما من الخبرات العالمية المعروفة في مجال الرعاية الطبية التخصصية.

تعزيز التواصل بين القيادات التنفيذية

وأشار إلى أن ورشة العمل كانت تهدف إلى تعزيز التواصل بين القيادات التنفيذية في إطار بلورة وبناء خطط ومشاريع عملية وفعالة لترجمة استراتيجية المؤسسة في ظل التحول الذي سيشهده القطاع الصحي.

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وبين الدكتور الفياض أنه تم مؤخرًا إقرار رسالة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، التي تتركز حول خدمة المجتمع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية التخصصية، وتقديم أفضل تجربة للمريض في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة ضمن رؤية أن تكون المؤسسة الخيار الأول لكل مريض كمؤسسة تقدم رعاية صحية تخصصية وتحكمها 6 قيم رئيسية؛ هي: السلامة، والتميز، والتركيز على المريض، والشفافية، والمسؤولية، والتعاون.

7 أهداف لاستراتيجية المؤسسة

وأكد الدكتور الفياض أن المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث؛ وضعت 7 أهداف استراتيجية؛ على رأسها أن تتحول المؤسسة إلى أن تكون مؤسسة مستقلة فعالة ومستدامة ماليًّا وغير هادفة إلى الربح، إضافة إلى الأهداف الاستراتيجية الأخرى التي تشمل تقديم تجربة عالمية المستوى من الجودة وسلامة الرعاية الطبية للمرضى.

وكذلك توفير سهولة الوصول إلى جميع الذين يحتاجون خدمات الرعاية الصحية التخصصية، والتركيز على التخصصات الطبية الرئيسية التي تتميز بها المؤسسة من التخصصات المرجعية والدقيقة، وأن تكون المؤسسة رائدة في المعرفة من خلال التعليم والبحث والابتكار لدعم أهدافها وجلب تلك القيم العلمية والمعرفية وتوطينها في المملكة، وتأسيس تعاون وتواصل فعال ضمن إطار المؤسسة ومكوناتها المختلفة، ومع الكيانات الأخرى العامة والخاصة.

وأشار إلى أن من الأهداف الاستراتيجية السبعة، استكمال بناء وتشغيل فرع تخصصي جدة في المبنى الجديد، إضافة إلى تجهيز وتشغيل فرع مستشفى تخصصي المدينة الحديث.