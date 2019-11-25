الحربي: تحسن في توقعات الأمطار خلال الـ 48 ساعة القادمة

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الأحد، تحسنًا في توقعات الأمطار خلال 48 ساعة القادمة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الحربي: ‏أظهرت التحديثات الأخيرة.. تحسنًا في توقعات الامطار خلال ٤٨ ساعة القادمة.. الأمطار.. وارد حضورها على جنوب العراق، والكويت شمال شرق السعودية والقصيم وشمال الرياض وجنوب شرق حايل.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الاثنين، استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق بالمملكة.

أمطار رعدية على مناطق عدة

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن الحالة المناخية السابقة تؤثر على مناطق «الشرقية، الرياض، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان» تشمل الأجزاء الساحلية خاصةً الأجزاء الجنوبية منها .

حالة البحر تسمح بالصيد

وأشارت «هيئة الأرصاد» إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أما الخليج العربي فستكون رياحه السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أعلى درجات الحرارة

ووفق «هيئة الأرصاد» تُسجل كل من «الدمام، القنفذة» أعلى درجات الحرارة بـ35 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب القريات بـ05 درجة.

وفي وقت سابق، أكد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الأحد سوف تدخل آخر أنواء الوسم لهذا العام، بدخول منزلة «الزبانا»، وستكون مدتها 13 يومًا؛ حيث تزداد برودة الجو ليلًا.

دخول منزلة «الزبانا»

وعبر صفحته الرسمية على «تويتر»، قال الحصيني: «سبحان الله.. غدًا الأحد127/3/1441هـ، دخول منزلة (الزبانا) آخر نوء من أنواء الوسم لهذا العام»، موضحًا أن مدتها 13 يومًا، وفيها تزداد برودة الجو ليلًا، وتستمر زراعة القمح والشعير والخضار والبقول، وفيها يُحبس الماء عن أشجار الفواكه التي تتساقط أوراقها في الشتاء في الأرض الطينية، ويقل من سقيها إذا كانت رملية.