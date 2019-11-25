182 جولة رقابية على باعة حليب الإبل

وأسفرت الحملات عن ضبط 66 مخالفة لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة، وأُخذت عليهم الإقرارات وعمل محاضر الضبط حسب الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، وأُخذت عليهم التعهدات والإقرارات اللازمة بإزالة الحظائر المخالفة من المواقع من قِبل الجهات ذات العلاقة، والرش بالمعقمات الحشرية وعمل محاضر مشتركة بذلك، ومصادرة كميات من حليب الإبل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
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