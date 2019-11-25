182 جولة رقابية على باعة حليب الإبل

أكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جارالله الغامدي لـ«دوت الخليج»، أن عدد الجولات التنفيذية للفرق الميدانية بلغ 182 جولة رقابية مكثفة على باعة حليب الإبل في منطقة مكة المكرمة، من ربيع الأول وحتى صفر، والتي استهدفت بائعي حليب الإبل على الطرقات والأسواق، لحصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.

وأسفرت الحملات عن ضبط 66 مخالفة لبيع حليب الإبل على الطرقات العامة، وأُخذت عليهم الإقرارات وعمل محاضر الضبط حسب الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن، وأُخذت عليهم التعهدات والإقرارات اللازمة بإزالة الحظائر المخالفة من المواقع من قِبل الجهات ذات العلاقة، والرش بالمعقمات الحشرية وعمل محاضر مشتركة بذلك، ومصادرة كميات من حليب الإبل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.