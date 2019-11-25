زراعة تبوك تحذر من خطورة المضادات

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك، ممثلا في قسم الإرشاد البيطري أمس، محاضرة توعوية عن خطر الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، وذلك في مسرح الفرع بتبوك، بحضور مربي المواشي وعدد من طلاب المدارس بالمنطقة. وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بتبوك المهندس هزاع الأفنس الرويلي، أن المحاضرة تهدف إلى التوعية العامة والمتخصصين الصحيين، في المجالين البشري والبيطري، مشيرا إلى تسليط الضوء على أهمية الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، وطرق استخدامها والآثار الجانبية المترتبة عليها وعلى إساءة استخدامها. وتأتي المحاضرة بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، وقدّمها كلٌ من الدكتور عصام الدين، والدكتور محمد الحسن، من قسم الإرشاد البيطري بالفرع.



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