نائب أمير جازان يستعرض المقومات الزراعية

كما استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز، مدير فرع وزارة الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة محمد بن ناصر المهيهي، مقدما التهنئة بمناسبة تعيينه مديرا للفرع، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها لمنسوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة وسبل التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الحكومية.
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