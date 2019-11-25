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نائب أمير جازان يستعرض المقومات الزراعية

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استقبل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز أمس، مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان المهندس محمد بن علي آل عطيف. واستعرض ما تمتاز به المنطقة من مقومات زراعية في السهل والجبل، وما عرفت به من منتجات ذات جودة عالية، ومنها البن والكاكاو وغيرها من الفواكه والنباتات العطرية التي تتم زراعتها في المناطق الجبلية وتجد الدعم والاهتمام من عدد من الجهات ومنها أرامكو، وكذلك زراعة المانجو والتين والجوافة والباباي والعديد من أصناف الخضار التي تعرف بزراعتها المحافظات الساحلية بالمنطقة.

كما استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز، مدير فرع وزارة الخدمة المدنية المكلف بالمنطقة محمد بن ناصر المهيهي، مقدما التهنئة بمناسبة تعيينه مديرا للفرع، وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات التي تهم عمل الوزارة والخدمات التي تقدمها لمنسوبي الإدارات الحكومية بالمنطقة وسبل التعاون بين إمارة المنطقة ووزارة الخدمة المدنية وغيرها من الجهات الحكومية.


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