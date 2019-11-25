أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عددا من الإنذارات لبعض مقدمي الخدمات البريدية نظير مخالفتهم لوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية التي أعلنت عنها الهيئة مؤخرا. ورصدت الهيئة فرض بعض الشركات رسوما غير معلنة مقابل خدمات لم يطلبها المستفيد ولم يوافق عليها ومطالبته بسدادها، إضافة إلى الإخلال بمكان تسليم المواد البريدية المتفق عليها مع المستفيدين، الأمر الذي استلزم توجيه إنذار لتلك الشركات، وإلزامها بمعالجة المخالفات المذكورة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإنذار الموجه لها. وكانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن وثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية والتي تأتي في إطار تحقيق الهيئة لدورها التنظيمي والرقابي على قطاع البريد، الموكل لها بقرار من مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 12 /07 /1440، وتتضمن الوثيقة مجموعة من القواعد الكفيلة بحماية حقوق المستفيد من الخدمات البريدية، من بينها حق المستفيد في الحصول على الخدمة بالسعر المعلن عنه، وحق تسلم الطرد في التاريخ والمكان المحدد في عقد تقديم الخدمة، كما شملت تنظيم عملية التعاقد مع مقدمي الخدمات البريدية، وإلزامهم بوضع القواعد والإجراءات المتبعة في حال تعذر تسليم الطرود، وعند طلب إعادتها، وقواعد التعويضات وغيرها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنذارات لمقدمي خدمات بريدية مخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.