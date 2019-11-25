8 الآف نسمة في غايل ظهران الجنوب ينشدون الخدمات

8 آلاف نسمة
قال عضو المجلس المحلي بظهران الجنوب مغلفق أحمد آل مفتاح، «إن مركز الغايل يعد أكبر المراكز الإدارية التابعة لمحافظة ظهران الجنوب، ويزيد تعداد سكانه على 8 آلاف نسمة، ويحتل موقعا إستراتيجيا فهو نقطة الوصل الرابطة منطقة عسير من ظهران الجنوب شرقا إلى منطقة جازان غربا»، وقال «إن أهم مطالبهم تكمن في توفير الخدمات البلدية».
الاهتمام بالتعليم
شدد علي مبجر - من أعيان الغايل- على أهمية افتتاح كليات جامعية ومعهد صناعي وإنشاء مكتب للتعليم تابع لإدارة التعليم بظهران الجنوب، مبينا أن ذلك كفيل بالحد من الهجرة العكسية لأهالي المركز، بدوره طالب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بالغايل مبطي سحبان بضرورة دعم المركز الصحي بالكوادر الطبية والفنية والأجهزة.بدوره أكد رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض آل سياف، أنه بناء على توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بإعادة ربط خدمات مركز الغايل ببلدية ظهران الجنوب، فقد وضعت خطة متكاملة بموافقة المجلس البلدي بدعم المركز بجميع الخدمات البلدية والمشاريع، حيث بدأ العمل وبشكل فعلي منذ عدة أشهر.
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