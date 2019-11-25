آليات لانتهاء الدعاوى الجزائية العامة والخاصة

آليات المرافعات
أوضحت وزارة العدل أن هناك طرقا لدفوع المرافعات في المحاكم حددتها في جانبين هي: دفوع يجوز الدفع بها في أي مرحلة وتكون فيها الدعوى وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها، وتشمل الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، والدفع بعد قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. أما الجانب الآخر، فقد أكدت الوزارة أنه يختص بدفوع يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد فيها ويشمل الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع بعد الاختصاص المكاني والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.
خطة العمل في المحاكم
الدعاوى الجزائية العامة
صدور حكم نهائي
عفو ولي الأمر
التوبة التي تكون وفق الضوابط الشرعية
الدعاوى الجزائية الخاصة
عفو المجني عليه أو وارثه ولا يمنع عفو المجني عليه أو واراثه من الاستمرار في دعوى الحق الخاص
إذا كان هناك أكثر من مجني عليه أو كان له أكثر من وارث فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين
أثناء صدور حكم نهائي تنتهي القضية
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