آليات لانتهاء الدعاوى الجزائية العامة والخاصة

حددت وزارة العدل 3 آليات لانتهاء الدعاوى الجزائية العامة وذلك في الحالات الآتية، أثناء صدور حكم نهائي أو عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو، كذلك في حالة التوبة التي تكون وفق الضوابط الشرعية تسقط العقوبة، أما ما يخص وفاة المتهم فلا تمنع وفاته جهة التحقيق من مباشرة التحقيق أو استكماله.في الوقت الذي حددت الوزارة أنه تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة في إحدى الحالات الآتية، منها عفو المجني عليه أو وارثه، حيث لا يمنع عفو المجني عليه أو وارثه من الاستمرار في دعوى الحق الخاص، وإذا كان هناك أكثر من مجني عليه أو كان له أكثر من وارث، فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين، وأثناء صدور حكم نهائي تنتهي القضية.

آليات المرافعات

أوضحت وزارة العدل أن هناك طرقا لدفوع المرافعات في المحاكم حددتها في جانبين هي: دفوع يجوز الدفع بها في أي مرحلة وتكون فيها الدعوى وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها، وتشمل الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، والدفع بعد قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر، والدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. أما الجانب الآخر، فقد أكدت الوزارة أنه يختص بدفوع يجب إبداؤها قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، وإلا سقط الحق فيما لم يبد فيها ويشمل الدفع ببطلان صحيفة الدعوى والدفع بعد الاختصاص المكاني والدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها.

خطة العمل في المحاكم

الدعاوى الجزائية العامة

صدور حكم نهائي

عفو ولي الأمر

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التوبة التي تكون وفق الضوابط الشرعية

الدعاوى الجزائية الخاصة

عفو المجني عليه أو وارثه ولا يمنع عفو المجني عليه أو واراثه من الاستمرار في دعوى الحق الخاص

إذا كان هناك أكثر من مجني عليه أو كان له أكثر من وارث فلا يمنع عفو البعض من استمرار دعوى الباقين

أثناء صدور حكم نهائي تنتهي القضية