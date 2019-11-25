ربط كاميرات الفنادق والمنشآت السياحية بشبكة الداخلية

الأهداف الرئيسية لأنظمة الكاميرات الأمنية
تحقيق السيطرة الأمنية في المدينة
تعتبر من العناصر الرئيسية في الوقاية من الجريمة
بناء قاعدة معلومات متكاملة ومدعومة بالصوت والصورة
توفير الأدلة الجنائية اللازمة للقطاعات الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة
رفع قدرة الأجهزة الأمنية في الكشف عن الجريمة وتتبع المطلوبين ومراقبة المشتبه بهم
يحقق نقلة نوعية لأنظمة الحماية الأمنية لمباني المؤسسات والمنشآت الحيوية
يوفر لها سرعة استجابة القطاعات الأمنية للحالات الطارئة بصورة منظمة.
توفير مزايا أخرى مثل ضبط حالات التجاوز الأخلاقي والسلوكي، ومراقبة سلوك العاملين والتعامل مع العملاء وسرعة إنجاز الأعمال.
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