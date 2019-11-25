ربط كاميرات الفنادق والمنشآت السياحية بشبكة الداخلية

تعمل وزارة الداخلية على تمديد كيابل شبكة الألياف البصرية الخاصة بها عبر البنية التحتية للفنادق والمنشآت السياحية بجميع مناطق المملكة، وذلك بهدف ربط أنظمة الكاميرات في الفنادق ودور الإيواء السياحي بشبكة الألياف البصرية الخاصة بالوزارة. وأكدت الهيئة العامة للسياحة والتراث في سياق خطاب اطلعت «دوت الخليج» على نسخة منه، على مشغلي مرافق دور الإيواء السياحي بضرورة تسهيل مهمة المختصين بوكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية، لإتمام عملية ربط أنظمة الكاميرات في منشآتهم بشبكة الألياف البصرية الخاصة بوزارة الداخلية. الأهداف الرئيسية لأنظمة الكاميرات الأمنية تحقيق السيطرة الأمنية في المدينة تعتبر من العناصر الرئيسية في الوقاية من الجريمة بناء قاعدة معلومات متكاملة ومدعومة بالصوت والصورة توفير الأدلة الجنائية اللازمة للقطاعات الأمنية المعنية بمكافحة الجريمة Advertisements رفع قدرة الأجهزة الأمنية في الكشف عن الجريمة وتتبع المطلوبين ومراقبة المشتبه بهم يحقق نقلة نوعية لأنظمة الحماية الأمنية لمباني المؤسسات والمنشآت الحيوية يوفر لها سرعة استجابة القطاعات الأمنية للحالات الطارئة بصورة منظمة. توفير مزايا أخرى مثل ضبط حالات التجاوز الأخلاقي والسلوكي، ومراقبة سلوك العاملين والتعامل مع العملاء وسرعة إنجاز الأعمال.



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