البرد يرفع أسعار الحطب والفحم بشرورة

تشهد أسواق الحطب والفحم في محافظة شرورة هذه الأيام ارتفاعات في أسعاره مع دخول فصل الشتاء موجة البرد القارسة التي تجتاح المنطقة هذه الأيام. حيث وصل سعر حزمة الحطب من القرض إلى 30 ريالا والسمر 20 ريالا، فيما وصل سعر كيس الفحم من السمر 50 ريالا والقرض 200 ريال، وسعر كيس الفحم المخلوط من السمر والقرض إلى 120 ريالا. وقال المواطن سالم جبهان الصيعري «اعتدنا على الخروج إلى المخيمات في أيام الشتاء للتسامر مع الأصدقاء وكبار السن وإعداد وجبة العشاء على الجمر والحطب، وذلك بعيدا عن صخب المدينة، وفي ذلك تدبر للنعم ومعرفة ما كانت عليه حياة الآباء والأجداد». وأضاف «التخييم وقت الشتاء اعتدنا عليه وأصبح الجميع يجهز المخيم قبل دخول الشتاء لما فيه اجتماع الأهل والأصحاب بمكان واحد للحديث، والبعد عن ضوضاء المدنية وتواجد كبار السن، حيث تزين أحاديثهم المجلس بالقصص والتاريخ الجميل». مشيرا إلى أنه يزداد إقبال الأهالي والمتنزهين على شراء الحطب والفحم بكميات متفاوتة وذلك لأغراض التدفئة والطبخ سواء في المخيمات البرية أو في الملاحق الخارجية المضافة إلى المنازل.



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