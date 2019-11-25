أنهت أمانة منطقة عسير زراعة نحو 18032 شجرة متنوعة في مختلف مدن ومحافظات منطقة عسير مع نهاية العام الحالي. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن أعمال التشجير شملت الطرق الرئيسية، والحدائق والمرافق العامة، إضافة إلى تشجير واجهات المنازل والمساجد والتي تأتي ضمن مبادرة تشجير مدينة أبها. منوها إلى أن أنواع الأشجار التي تمت زراعتها كانت مختارة من البيئة المحلية دائمة الخضرة، وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه، ولا تشكل خطورة على البنية التحتية للمباني. يذكر أن أعمال التشجير شملت عدة أنواع من الأشجار المختارة بعناية ومنها أشجار الجاكرندا، والبونسيانا، والأكاسيا، والجلوكا، والأكاسيا ندوزا.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تزرع 18 ألف شجرة في أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.